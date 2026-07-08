Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 64χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή σε χρηματική, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 64χρονο που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Το βίαιο περιστατικό έγινε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στον σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

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Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κωφών η δίκη έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας. «Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη, μέσω της διερμηνέως, ενώ για το επίδικο περιστατικό είπε: «Με έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Απολογούμενος ο 64χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι χτύπησε τη γυναίκα στα χέρια και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό. «Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία».

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή, αίτημα το οποίο τεκμηρίωσε επικαλούμενη την επικινδυνότητα του άντρα κι επειδή η παθούσα δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.