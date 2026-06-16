Μάρω Κοντού: «Λύνει» τη σιωπή της μέσα από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα στο πλευρό

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της προχώρησε η Μάρω Κοντού από το νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται, βάζοντας τέλος στην έντονη παραφιλολογία που προκλήθηκε από τις αντιφατικές αναφορές μεταξύ των επίσημων συνδικαλιστικών ενημερώσεων και της πραγματικότητας.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να παρέμβει προσωπικά προκειμένου να σταματήσει η διασπορά ανακριβών πληροφοριών που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απευθείας επικοινωνία της με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε ότι η νοσηλεία της αποτελεί συνέπεια ενός οικιακού ατυχήματος και όχι κάποιου παθολογικού προβλήματος.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Live News», «Η Μάρω Κοντού λοιπόν επικοινώνησε με το Mega και ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν από το πρωί.

Η γυναίκα έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι της, έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν».

Όπως υπογραμμίστηκε από το ρεπορτάζ του σταθμού, η υγεία της σπουδαίας πρωταγωνίστριας εξελίσσεται ομαλά, ενώ επισημάνθηκε χαρακτηριστικά ότι η ίδια «επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον».

Η αρχική σύγχυση και οι δηλώσεις της ΠΟΕΔΗΝ

Η αναστάτωση γύρω από την κατάσταση της ηθοποιού είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», έδωσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση για τα αίτια της εισαγωγής της, αποδίδοντάς τα σε παθολογικά και όχι σε τραυμασιολογικά αίτια.

Ο κ. Γιαννάκος είχε δηλώσει συγκεκριμένα: «Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία της υγείας της, σπεύδοντας πάντως να διευκρινίσει ότι δεν είχε κριθεί απαραίτητη η μεταφορά της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».