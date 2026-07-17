Άντζελα Γκερέκου: “Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρία” – Ο συγκινητικός επικήδειος για τη Μάρω Κοντού

Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό επικήδειο τη Μάρω Κοντού, κατά την εξόδιο ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στην “Γη της Ελιάς” και μέσα από αυτή την κοινή πορεία ανέπτυξαν μια δυνατή σχέση και εκτός γυρισμάτων.

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«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά».

Η Άντζελα Γκερέκου θυμήθηκε τη στήριξη που δέχτηκε από τη Μάρω Κοντού, αλλά και όλα όσα έζησαν μαζί. «Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας».

«Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί. Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Στον λόγο της αναφέρθηκε και στις συμβουλές που της έδινε η ηθοποιός για τη ζωή. «Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής. Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα».

«Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ».

Κλείνοντας, την αποχαιρέτησε ως «μαμά Μαρία», όπως ήταν ο ρόλος της Μάρως Κοντού στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

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«Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρία. Καλό σου ταξίδι, μαμά».