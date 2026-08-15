Κατερίνα Καινούργιου: Με την κόρη της στην Παναγία όπου είχε κάνει τάμα να γίνει μητέρα

Ξεχωριστή σημασία είχε ο φετινός Δεκαπενταύγουστος για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο μαζί με την κόρη της, Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με την οικογένειά της και, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θέλησε να βρεθεί σε έναν τόπο που έχει αποκτήσει ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό για την ίδια.

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Το τάμα που είχε κάνει πριν γίνει μητέρα

Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με την Παναγία Εκατονταπυλιανή έχει τη δική της ιστορία.

Πριν μάθει ότι ήταν έγκυος, η παρουσιάστρια είχε επισκεφθεί τον ναό και είχε κάνει τάμα στην Παναγία, εκφράζοντας τη μεγάλη επιθυμία της να αποκτήσει παιδί.

Μετά τη γέννηση της κόρης της, η ίδια επέστρεψε στην Εκατονταπυλιανή για να εκπληρώσει το τάμα της και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Αυτή τη φορά, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, βρέθηκε ξανά εκεί έχοντας πλέον μαζί της τη μικρή Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την επίσκεψη, ανάμεσα στις οποίες και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της στην αγκαλιά.

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Οι ευχές στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η ημέρα είναι ξεχωριστή για την οικογένεια και για έναν ακόμη λόγο, καθώς γιορτάζει ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η παρουσιάστρια τού ευχήθηκε δημόσια μέσα από την ανάρτησή της, γράφοντας μεταξύ άλλων «Χρόνια πολλά αγάπη μου», με τον ίδιο να απαντά στην ανάρτηση με καρδιές.

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Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Ξένια, στις 3 Απριλίου 2026 και περνά το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο μαζί με το νέο μέλος της οικογένειάς του.