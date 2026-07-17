Νικήτας Κακλαμάνης: “Πάλεψε μόνη της με τον καρκίνο σχεδόν 2 χρόνια” – Η αποκάλυψη για τη Μάρω Κοντού που συγκλόνισε

Σε μια αποκάλυψη που λίγοι γνώριζαν προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης λίγη ώρα μετά την κηδεία της Μάρως Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ο κ. Κακλαμάνης, που για χρόνια ήταν πολύ καλός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας ανέφερε πως η Μάρω Κοντού «πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όπως ήθελε. Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».

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Λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής είχε εκφωνήσει στην εξόδιο ακολουθία ιδιαίτερα συγκινημένος επικήδειο λόγο.

Ο κ. Κακλαμάνης ανάμεσα σε άλλα ανέφερε πως «αυτό που με πονάει είναι οτι δεν θα σου πω καλημέρα όπως συνηθίζαμε, από κοντά ή από το τηλέφωνο. Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα. Καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας. Καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό», προσθέτοντας για τη Μάρω Κοντού ότι «απέδειξε πως η ηλικία είναι απλά δύο νούμερα της αριθμητικής».

Η τελευταία της επιθυμία που έγινε πράξη

Η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Η επιθυμία της σπουδαίας πρωταγωνίστριας έγινε πραγματικότητα, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης, βρέθηκε με την παρέα τους στο αγαπημένο τους στέκι, όπου άφησε κενή τη θέση που συνήθιζε να κάθεται η Μάρω Κοντού, ενώ της άφησε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.