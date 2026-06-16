Αγωνία για τη Μάρω Κοντού: Το σοβαρό πρόβλημα που την οδήγησε στο “Αττικόν” – “Κάνουμε ό,τι μπορούμε”

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρα 15/6 η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η Μάρω Κοντού προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

με πνευμονολογικό πρόβλημα. Προς το παρόν και λόγω του ιατρικού απορρήτου δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

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Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η 92χρονη ηθοποιός υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνει θεραπευτική αγωγή.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτήν τη στιγμή η εισαγωγή της στην Εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».

Οι γιατροί και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου παρακολουθούν στενά τη Μάρω Κοντού και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

Ποια είναι Μάρω Κοντού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και εκτός από αγαπημένη ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έχει επίσης και πολιτική σταδιοδρομία, έχοντας δαιτελέσει δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατάγεται από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

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Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

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Ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1) Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).