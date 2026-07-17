Η Μάρω Κοντού δεν «λύγισε» ποτέ – «Δεν έλεγε ποτέ τη φράση ‘όταν θα φύγω…’» εξομολογείται φίλη της στο DEBATER

Για περίπου δύο χρόνια, η Μάρω Κοντού έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κάτι που φρόντισε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα, Παρασκευή 17/7, η σπουδαία ηθοποιός που πάντρεψε το ταλέντο με τη φινέτσα και τη λάμψη με την ομορφιά πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη.

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«Το τελευταίο διάστημα δεν επιτρεπόταν ούτε τηλέφωνο να την πάρουμε στο Αττικόν. Πηγαίναμε μαζί για μπάνιο στα Καμένα Βούρλα κάθε καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι δεν προλάβαμε. Δεν μας έλεγε ποτέ τη φράση “όταν θα φύγω…”. Δεν περιμέναμε ότι θα ερχόταν το τέλος» εξομολογήθηκε η επιστήθια φίλη της Ελευθερία Αναστασοπούλου στο DEBATER.

«Είχαμε την ίδια ασθένεια. Δεν ήθελε να κάνει επέμβαση» πρόσθεσε η ίδια, που βρέθηκε στο Α’ Νεροταφείο Αθηνών για να τη οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία.

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«Έφυγε όπως ήθελε, όρθια»

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής και καλός φίλος της Μάρως Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας ανέφερε πως η μεγάλη πρωταγωνίστρια «Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όπως ήθελε. Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».

Η επιθυμία της που έγινε πράξη

Η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Η επιθυμία της σπουδαίας πρωταγωνίστριας έγινε πραγματικότητα, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης, βρέθηκε με την παρέα τους στο αγαπημένο τους στέκι, όπου άφησε κενή τη θέση που συνήθιζε να κάθεται, ενώ της άφησε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.

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«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

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Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο.