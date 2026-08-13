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Eurovision: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού

Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Arena Burgas

Eurovision: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού
EPA
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 Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.

   Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα “στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023″, πρόσθεσαν οι διοργανωτές.

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