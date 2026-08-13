Eurovision: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού
Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Arena Burgas
Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα “στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στο Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες του στο 2023″, πρόσθεσαν οι διοργανωτές.
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