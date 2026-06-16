Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας – Γιαννάκος: “Ελπίζουμε να τα καταφέρει”

Δύσκολες ώρες περνά η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία από το βράδυ της Δευτέρας 15/6 νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στο Mega, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι.

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«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι του Αττικόν ότι στη χθεσινή εφημερία, προσήλθε η κυρία Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό και δίδεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει» ανέφερε ο κ. Γιαννάκος και πρόσθεσε:

«Μιλάμε για μία ηλικιωμένη γυναίκα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρόβλημά της είναι σοβαρό». «Είναι μεγάλη γυναίκα, οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν» πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

Επίσης, είπε ότι για την ώρα δεν απαιτείται αυτήν τη στιγμή η εισαγωγή της στην Εντατική.

Η Μάρω Κοντού παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με το προσωπικό του νοσοκομείου να αξιολογεί συνεχώς την πορεία της υγείας της και να κάνει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στις 21 Ιουνλιου 2025, η Finos Film με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού που έκλεισε τότε τα 91 της χρόνια, είχε κάνει μια ανάρτηση γράφοντας:

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«Μια ηθοποιός – σύμβολο του ελληνικού σινεμά, που με το μπρίο, το ταλέντο και την αξεπέραστη γοητεία της μπήκε για τα καλά στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπημένη μας Μάρω».