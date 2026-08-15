Madonna: Υπό άκρα μυστικότητα στην Κέρκυρα για τα 68α γενέθλιά της – Η πολυτελής βίλα και τα 3 σκάφη (βίντεο)

Στην Κέρκυρα φέρεται να βρίσκεται η Madonna, η οποία επέλεξε το ελληνικό νησί για να περάσει ιδιωτικές στιγμές με την οικογένεια και τους ανθρώπους του στενού της κύκλου, λίγο πριν από τα 68α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του togegonos.gr, η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε το Σάββατο (15/8) στην Κέρκυρα με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενη από μέλη της οικογένειάς της και τον σύντροφό της, Akeem Morris.

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Η παρουσία της στο νησί φέρεται να οργανώθηκε με ιδιαίτερη μυστικότητα, ενώ σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, λίγες ώρες πριν από την άφιξή της είχαν εμφανιστεί στην περιοχή τρία πολυτελή σκάφη.

Η βίλα στον Άγιο Γόρδιο

Κατά τις πληροφορίες του togegonos.gr, η Madonna και η συνοδεία της έχουν επιλέξει για τη διαμονή τους πολυτελές ακίνητο μεγάλης έκτασης στην περιοχή του Αγίου Γορδίου.

Στη βίλα φέρεται να υπάρχει προσωπικό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ιδιωτικό σεφ, καθώς και επαγγελματίες που φροντίζουν την εμφάνιση της σταρ και της συνοδείας της.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι η κόρη της Madonna, Lourdes Leon, βρίσκεται μαζί της στην Κέρκυρα, όπως και ο σύντροφός της, ενώ ιδιαίτερη προτίμηση φέρεται να έχει δείξει η παρέα στις τοπικές γεύσεις και κυρίως στα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά.

Τα τρία πολυτελή σκάφη και τα μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερα αυξημένα φέρεται να είναι τα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας της Madonna κατά την παραμονή της στην Κέρκυρα.

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Όπως αναφέρει το togegonos.gr, τρία πολυτελή σκάφη χρησιμοποιούνται για τις θαλάσσιες μετακινήσεις της τραγουδίστριας και των μελών της οικογένειάς της σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Τα πολυτελή σκάφη που, σύμφωνα με το togegonos.gr, συνδέονται με την παραμονή της Madonna στην Κέρκυρα – Φωτογραφία: togegonos.gr

Η επιλογή αυτή φέρεται να αποτελεί μέρος της προσπάθειας να παραμένουν οι κινήσεις της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Ετοιμασίες για το πάρτι γενεθλίων

Η Madonna συμπληρώνει 68 χρόνια ζωής την Κυριακή 16 Αυγούστου και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προετοιμάζεται πάρτι στη βίλα όπου διαμένει.

Μάλιστα, το togegonos.gr αναφέρει ότι η Lourdes συμμετείχε στις προετοιμασίες και στο sound check ενόψει της γιορτής.

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Η Κέρκυρα είχε ήδη συνδεθεί τις προηγούμενες ημέρες με τα σχέδια της Madonna για τα φετινά γενέθλιά της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια ή τους εκπροσώπους της για το ταξίδι.

Πηγή: togegonos.gr