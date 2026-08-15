Πάρος: «Με βάρεσε πρώτος με το κράνος» λέει ο οδηγός ταξί – «Εννοείται πως το μετανιώνω»

Τη δική του πλευρά για το επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο στην Πάρο παρουσιάζει ο οδηγός ταξί που ήρθε στα χέρια με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Ο οδηγός, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη σωματική αντιπαράθεση, κάνοντας λόγο για ένταση που είχε προηγηθεί σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί.

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Μιλώντας στον Alpha, ισχυρίστηκε ότι ο υπάλληλος αρχικά τον έβριζε και του φώναζε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε.

Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται η είσοδος ταξί, αστυνομικών οχημάτων και ασθενοφόρων. Όπως υποστηρίζει, ωστόσο, ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων χρησιμοποιούσε τον χώρο και για οχήματα της επιχείρησης, γεγονός που είχε προκαλέσει εντάσεις και στο παρελθόν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», ισχυριζόμενος ότι είχαν υπάρξει ανάλογα προβλήματα και με άλλους οδηγούς.

«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Παράλληλα, ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, αναγνωρίζοντας ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν δημιουργούν αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τον κλάδο των ταξί.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι μετανιώνει για το περιστατικό, επιμένοντας ωστόσο στον ισχυρισμό ότι ο άλλος άνδρας ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος.

Στο βίντεο της συμπλοκής καταγράφονται οι δύο άνδρες να διαπληκτίζονται έντονα, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός ταξί φαίνεται να κινείται προς τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω σε όχημα. Στα πλάνα καταγράφεται επίσης ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό με το κράνος που κρατά.

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Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εργοδότης του οδηγού ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας τους.