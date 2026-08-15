Φωτιά στη Σκύρο: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αττική – Δείτε το εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Μέχρι την Αττική έφτασαν οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Σκύρο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν το νέφος σε μεγάλη απόσταση από το νησί.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται το απόγευμα του Σαββάτου (15/8), με τον καπνό από την πυρκαγιά να γίνεται ορατός ακόμη και από περιοχές της Αττικής.

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Το timelapse που καταγράφει την πορεία του καπνού

Σε timelapse βίντεο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER αποτυπώνεται η μετακίνηση του νέφους στον ορίζοντα, την ώρα που η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στη Σκύρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του DEBATER, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα δασική έκταση και έχει ανοίξει σε μεγάλο μήκος, ενώ οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα είχαν σταλεί μηνύματα από το 112 για απομακρύνσεις πολιτών από τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τις καιρικές συνθήκες να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην επιχείρηση.