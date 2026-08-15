Ρέθυμνο: Συνελήφθη 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά – Φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά

Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκόου Ισραήλ προχώρησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή (14/8) στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ρεθύμνου της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι ο 35χρονος προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη χρήση ψησταριάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:11 της 14ης Αυγούστου, σε μια ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ο 35χρονος συνελήφθη το Σάββατο (15/8), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια.

Η κινητοποίηση του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου ήταν άμεση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

297 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συνολικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 267 –ποσοστό 89,90%– αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ 30 συλλήψεις, ποσοστό 10,10%, αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και διερευνώντας τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει παράλληλα ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί αιτία για τη συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.