Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ στην Τήνο – Το τάμα που έκανε για να γίνει μητέρα

Μια φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον γιο της, δημοσίευσε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λίγες ώρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο έφερε στο φως της δημοσιότητας μία ξεχωριστή και ανέκδοτη μέχρι σήμερα φωτογραφία με την αξέχαστη ηθοποιό.

Στην φωτογραφία αυτήν απεικονίζεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τον οποίο έχει αγκαλιά η μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο. Μάλιστα, την φωτογραφία συνόδευσε με μία συγκινητική λεζάντα, μέσω της οποίας περιέγραψε το τάμα που είχε κάνει η μητέρα του.

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Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

“Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί. Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά στις 4 Ιουνίου του 1970 με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο και με βάπτισε εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία”, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.