Μαρία Σάκκαρη: “Λιώνει” για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – “Δεν περίμενα να αγαπήσω κάποιον σαν και σένα”

Η Μαρία Σάκκαρη παρόλο που δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο WTA 250 Athens Open, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη έχοντας στο πλευρό της τους αγαπημένους της ανθρώπους. Μάλιστα, δεν δίστασε δημόσια να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε δώσει το παρών στο ΟΑΚΑ.

Χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη είπε: “Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα”.

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις έφτασε μέχρι τον τελικό του τουρνουά, όπου χθες Κυριακή 19/7 ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ωστόσο κέρδισε 163 πολύτιμους πόντους και τέσσερις θέσεις, ανεβαίνοντας στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μια ημέρα μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μια ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τον κόσμο για την στήριξή του.

“Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπαιζα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, στην πόλη που μεγάλωσα. Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείξατε όλη την εβδομάδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές μαζί! Εις το επανιδείν”, έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.