Πανικός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες – Πιο σοβαρά ο ένας

Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί της Τρίτης 21/7 στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης και συγκεκριμένα απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, τραυματίζοντάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση γύρω στις 8 το πρωί από μία γυναίκα, η οποία ανέφερε πως ένας άνδρας απειλεί με μαχαίρι διερχόμενους πολίτες στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

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Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει με το μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν αμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μάλιστα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, για να περιορίσουν την αιμορραγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι, ενώ ο άνδρας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, καθώς έχασε πολύ αίμα λόγω του τραύματος στο χέρι. Το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη είναι ένας Έλληνας, τον οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την απρόκλητη επίθεση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης.