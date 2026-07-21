Κυψέλη: Άλυτο το μυστήριο με τη νεκρή της βαλίτσας, “δεν είναι μία τυχαία κοπέλα” – Το ανατριχιαστικό εύρημα της νεκροψίας

Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία θανάτου της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με το μυστήριο να πυκνώνει.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή απέκλεισε κάποια ενδεχόμενα, ωστόσο δεν έδωσε ωστόσο απάντηση στο πώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

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Από τη νεκροψία – νεκροτομή επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 με 35 ετών, μικροκαμωμένη, με ύψος 1,61μ που φορούσε 36 μέγεθος παπούτσια. Σύμφωνα με το Star, δεν πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Το πλέον ανατριχιαστικό είναι η ιατροδικαστική εκτίμηση πως η γυναίκα είχε καταναλώσει το τελευταίο της γεύμα μόλις 45 με 50 λεπτά προτού αφήσει την τελευταία της πνοή, πριν από περίπου πέντε ημέρες, σύμφωνα με το Star.

«Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το DNA, γιατί δεν μπόρεσαν να δουν… είδαν, ας πούμε, τα κόκαλα, αν υπάρχει κάποιο χτύπημα. Προσπάθησαν να δουν τους μυς για να δουν αν υπάρχουν μαχαιρώματα. Περιμένουν τοξικολογικές, ιστολογικές. Και βεβαίως ψάχνουν όπου υπάρχει και έχει δηλωθεί άτομο με τέτοια δομικά στοιχεία», ανέφερε το πρωί της Τρίτης στο Mega ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας παραπέμπουν στο ότι δεν είναι μία τυχαία κοπέλα. Το σορτσάκι της, ας πούμε, είναι ακριβό σορτσάκι με σφραγίδα από ακριβό γαλλικό ξενοδοχείο. Το μπλουζάκι της είναι ακριβό μπλουζάκι, επώνυμο».

«Είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια», εκτίμησε ο κ. Μπαλάσκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη είχε τυλιχτεί προσεκτικά σε μια υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων πριν στριμωχτεί στη σκούρα μπλε βαλίτσα. Αυτό δείχνει ότι κάποιος προσπάθησε να «εξαφανίσει» το πτώμα.

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Από την πλευρά της, η Δρ. Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος σημείωσε πως «όταν βρίσκεται μία σορός μέσα σε μία βαλίτσα, προφανώς είναι μία διαδικασία είτε απόκρυψης είτε μεταφοράς είτε καθυστέρησης αποκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Γιατί σίγουρα πρόκειται για έγκλημα».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να μελετούν όλες τις πρόσφατες υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών, μεταξύ των οποίων και της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα.