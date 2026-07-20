Καύσωνας: 10 τρόποι να κοιμηθείτε πιο άνετα τις ζεστές νύχτες

Οι υψηλές θερμοκρασίες –όπως τις ημέρες αυτές του καύσωνα– δεν δυσκολεύουν μόνο την καθημερινότητα, αλλά επηρεάζουν σημαντικά και τον ύπνο μας. Όταν το σώμα δεν μπορεί να αποβάλει εύκολα τη θερμότητα, η διαδικασία χαλάρωσης γίνεται πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να στριφογυρίζουν στο κρεβάτι ή να ξυπνούν συχνά μέσα στη νύχτα.

Ακολουθούν 10 απλές συμβουλές που μπορούν να κάνουν τις νύχτες του καύσωνα πιο υποφερτές.

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1. Κρατήστε το υπνοδωμάτιο όσο πιο δροσερό γίνεται

Αερίστε τον χώρο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Την ημέρα κρατήστε κλειστά παράθυρα, παντζούρια ή κουρτίνες για να περιορίσετε τη ζέστη.

2. Χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό

Αν διαθέτετε κλιματιστικό, προτιμήστε θερμοκρασία γύρω στους 26-27°C αντί για πολύ χαμηλές ρυθμίσεις. Έτσι αποφεύγονται οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και μειώνεται η πιθανότητα να ξυπνήσετε από το κρύο.

3. Ένα χλιαρό ντους πριν τον ύπνο

Το πολύ κρύο νερό μπορεί προσωρινά να δροσίσει, όμως το σώμα συχνά αντιδρά προσπαθώντας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Ένα χλιαρό ντους βοηθά πιο αποτελεσματικά στη φυσική αποβολή της θερμότητας.

4. Προτιμήστε ελαφριά σεντόνια

Τα βαμβακερά ή λινά υφάσματα επιτρέπουν καλύτερο αερισμό και απορροφούν πιο εύκολα τον ιδρώτα σε σχέση με τα συνθετικά.

5. Αποφύγετε τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ

Λιπαρά ή πολύ πικάντικα φαγητά αυξάνουν την παραγωγή θερμότητας από τον οργανισμό. Ένα πιο ελαφρύ βραδινό μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο.

6. Μείνετε καλά ενυδατωμένοι

Πίνετε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, χωρίς όμως να καταναλώσετε μεγάλες ποσότητες αμέσως πριν κοιμηθείτε, ώστε να μην διακόπτεται ο ύπνος από συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα.

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7. Περιορίστε αλκοόλ και καφεΐνη

Αν και το αλκοόλ μπορεί αρχικά να προκαλέσει υπνηλία, συχνά οδηγεί σε πιο διακεκομμένο και λιγότερο ποιοτικό ύπνο. Αντίστοιχα, η καφεΐνη μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό αρκετές ώρες.

8. Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα έξυπνα

Ένας ανεμιστήρας σε συνδυασμό με ένα μπολ ή μπουκάλια με παγωμένο νερό μπροστά του μπορεί να δημιουργήσει πιο δροσερό ρεύμα αέρα σε μικρούς χώρους.

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9. Επιλέξτε ελαφριά ρούχα ύπνου

Φαρδιά βαμβακερά ρούχα ή, αν αισθάνεστε πιο άνετα, όσο το δυνατόν λιγότερα ρούχα, βοηθούν το σώμα να αποβάλλει καλύτερα τη θερμότητα.

10. Αποφύγετε έντονη άσκηση λίγο πριν κοιμηθείτε

Η έντονη σωματική δραστηριότητα ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος. Αν θέλετε να γυμναστείτε, προτιμήστε τις πρωινές ή βραδινές ώρες, αρκετή ώρα πριν τον ύπνο.

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Πότε χρειάζεται προσοχή

Αν η ζέστη συνοδεύεται από συμπτώματα όπως έντονη ζάλη, σύγχυση, λιποθυμική τάση, επίμονο πονοκέφαλο ή σημάδια θερμικής εξάντλησης, είναι σημαντικό να μεταφερθείτε άμεσα σε δροσερό χώρο, να ενυδατωθείτε και, εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, η σωστή ενυδάτωση, η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και μερικές απλές αλλαγές στη βραδινή ρουτίνα μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο ξεκούραστο και ασφαλή ύπνο.