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Σάκκαρη: Το συναίσθημα της νίκης εδώ μπροστά σας δεν θα το αντάλλαζα ποτέ (Βίντεο)

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Σάκκαρη: Το συναίσθημα της νίκης εδώ μπροστά σας δεν θα το αντάλλαζα ποτέ (Βίντεο)
EUROKINISSI
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Το πρώτο της σχόλιο μετά τη νίκη κόντρα στην Αλίσια Παρκς και την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open 2026 έκανε η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια στάθηκε στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο και την ώθηση που της έδωσε.

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«Τα συναισθήματα μου είναι πολύ όμορφα. Ο βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ το σαββατοκύριακο που μας έρχεται εδώ, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ωραία.

Το να παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Αυτό το συναίσθημα να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ» ανέφερε η Ελληνίδα τενίστρια.

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