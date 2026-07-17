Σάκκαρη: Το συναίσθημα της νίκης εδώ μπροστά σας δεν θα το αντάλλαζα ποτέ (Βίντεο)
Το μήνυμα προς τον κόσμο
Το πρώτο της σχόλιο μετά τη νίκη κόντρα στην Αλίσια Παρκς και την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open 2026 έκανε η Μαρία Σάκκαρη.
Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια στάθηκε στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο και την ώθηση που της έδωσε.
«Τα συναισθήματα μου είναι πολύ όμορφα. Ο βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ το σαββατοκύριακο που μας έρχεται εδώ, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ωραία.
Το να παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Αυτό το συναίσθημα να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ» ανέφερε η Ελληνίδα τενίστρια.
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