Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η εξομολόγηση για τον πρόσφατο χωρισμό του και τα νέα επαγγελματικά του πλάνα

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως έχει ανοίξει στη ζωή του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε τόσο για τον πρόσφατο χωρισμό του όσο και για τα σχέδια που ετοιμάζει σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ επιβεβαίωσε πριν από λίγους μήνες ότι ο γάμος του με την Ελένη Κολτζή έφτασε στο τέλος του. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν απαντώντας σε σχόλιο διαδικτυακού φίλου έγραψε λιτά: «Έχω χωρίσει εδώ και έξι μήνες». Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους είχαν ήδη ακολουθήσει χωριστούς δρόμους αρκετό καιρό πριν γίνει γνωστή η είδηση.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε παντρευτεί την Ελένη Κολτζή με πολιτικό γάμο τον Ιούνιο του 2024, έπειτα από μια σύντομη σχέση. Παρά τον χωρισμό, έχει επιλέξει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να αναφερθεί δημόσια στους λόγους που οδήγησαν στο τέλος του γάμου του.

Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στρέφει την προσοχή του σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό προσωπικό εγχείρημα. Όπως έχει γνωστοποιήσει, ετοιμάζει την έκδοση ενός συλλεκτικού λευκώματος αφιερωμένου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, το οποίο θα περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες, προσωπικά ντοκουμέντα και υλικό από το οικογενειακό αρχείο.

Πρόκειται για ένα project που, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη της μητέρας του και στόχο έχει να παρουσιάσει στο κοινό άγνωστες στιγμές από τη ζωή και την πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας ηθοποιού. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, η κυκλοφορία του λευκώματος προγραμματίζεται μέσα στο 2026.

Παρά τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την ενασχόλησή του με έργα που διατηρούν ζωντανή την παρακαταθήκη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επιλέγοντας παράλληλα να κρατά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.