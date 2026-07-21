Κέρκυρα: Οδηγός γουρούνας πήγε να αποφύγει τρακάρισμα και προκάλεσε άλλο (βίντεο)

Ένα απρόσμενο τροχαίο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην Κέρκυρα, όταν η προσπάθεια ενός οδηγού γουρούνας να αποφύγει μία σύγκρουση κατέληξε σε νέο ατύχημα.

Στο βίντεο φαίνεται ένα βανάκι να ξεκινά όπισθεν, χωρίς ο οδηγός του να έχει αντιληφθεί ότι ακριβώς πίσω του κινείται μία γουρούνα με δύο επιβαίνοντες. Βλέποντας το όχημα να πλησιάζει, ο οδηγός της γουρούνας αντιδρά άμεσα, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύγκρουση.

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Ωστόσο, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί, πατά περισσότερο γκάζι απ’ όσο υπολόγιζε, με αποτέλεσμα η γουρούνα να κινηθεί προς τα πίσω με μεγαλύτερη ταχύτητα και να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που βρισκόταν πίσω της.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή του συμβάντος και δείχνει πόσο γρήγορα μία λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε τροχαίο, ακόμη κι όταν κάποιος προσπαθεί να αποφύγει μία σύγκρουση.