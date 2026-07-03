Μαρία Σάκκαρη: Το τρυφερό φιλί στο στόμα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στον 2ο γύρο του Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα κόντρα στην Καμίλα Ραχίμοβα και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Η πρωταθλήτρια φανερά χαρούμενη αμέσως μετά την πρόκρισή της έτρεξε προς τις κερκίδες, προκειμένου να γιορτάσει τη νίκη της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον προπονητή της.

Φτάνοντας στις κερκίδες έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο στόμα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αγκάλιασε την ομάδα της. Γενικότερα το ζευγάρι περνά μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζει σιγά-σιγά τον γάμο του. Ο γιος του πρωθυπουργού βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη, στηρίζοντάς την σε κάθε αγώνα. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας με την αγάπη τους να δυναμώνει συνεχώς.

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Οι δηλώσεις της για τον γάμο τους

Τον περασμένο Μάιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία παραχώρησε ορισμένες σύντομες αλλά πολύ περιεκτικές δηλώσεις στη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις στα γήπεδα του εξωτερικού, απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή και τον επικείμενο γάμο της.

Όπως εξήγησε η ίδια, αν και οι δυο τους διανύουν μια περίοδο απόλυτης ευτυχίας, δεν έχουν μπει ακόμα στη διαδικασία της οργάνωσης της μεγάλης ημέρας.«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε η Μαρία Σάκκαρη.