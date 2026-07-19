Athens Open: Η Κρεϊτσίκοβα νίκησε τη Σάκκαρη στον τελικό και πήρε τον τίτλο

Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η Μαρία Σάκκαρη. Στον τελικό του τουρνουά WTA 250 με την επωνυμία «Athens Open», η Τσέχα ήταν καλύτερη… στις λεπτομέρειες και με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας κατέκτησε τον τίτλο (7-6(5), 6-3).

Παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αλλά και του γιου τους Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στις εξέδρες του κεντρικού κορτ του Athens Olympic Tennis Centre, η Σάκκαρη έδωσε μεγάλη «μάχη» απέναντι στην Τσέχα (νο37), η οποία κατάφερε να βρει τα χτυπήματα που ήθελε στα πιο καθοριστικά σημεία του πρώτου και δεύτερου σετ, φτάνοντας στην κατάκτηση του τουρνουά.

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα με «λαβ γκέιμ» στο πρώτο σετ και τρεις άσσους στο δικό της σερβίς. Η Κρεϊτσίκοβα «απάντησε» με δικό… αναπάντητο γκέιμ, όμως η Σάκκαρη άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Κράτησε το σερβίς της, έκανε μπρέικ στο 4ο γκέιμ και φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση, ξεφεύγοντας με 4-1.

Η Τσέχα, ωστόσο, έβγαλε «αντίδραση», εκμεταλλεύτηκε το δικό της σερβίς και με μπρέικ στο 7ο γκέιμ έφερε την κατάσταση ξανά σε ισορροπία (4-4). Οι δύο τενίστριες συνέχισαν… χέρι-χέρι μέχρι το 6-6 και το συναρπαστικό τάι-μπρέικ.

Εκεί η Κρεϊτσόκοβα προηγήθηκε με 5-3, όμως η Σάκκαρη έκανε ένα μίνι-μπρέικ ισοφαρίζοντας σε 5-5. Η Τσέχα, ωστόσο, βρήκε τα χτυπήματα που ήθελε, «έσπασε» το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και πήρε το πρώτο σετ με 7-5 στο τάι-μπρέικ.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, όμως δεν το… χάρηκε για πολύ καθώς η Κρεϊτσίκοβα βρήκε απαντήσεις στα σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας κι «απάντησε» με δικό της μπρέικ σε 2-2.

Μετά το 3-3 (ε σερβίς της Σάκκαρη), η Κρεϊτσίκοβα ανέκτησε το προβάδισμα κι αμέσως μετά έκανε νέο μπρέικ, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-3. Σερβίροντας για τη νίκη στο 9ο γκέιμ του δεύτερου σετ, η Κρεϊτσίκοβα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη κι έφτασε στο 6-3, κάνοντας δικό της το τρόπαιο του «Athens Open».