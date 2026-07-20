Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξομολόγηση για τον καβγά με τη σύζυγό του στις πρώτες τους διακοπές

Μια προσωπική ιστορία από τις πρώτες διακοπές που έκανε με τη σύζυγό του, Μαράια, μοιράστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας πως ένα απρόοπτο περιστατικό στάθηκε αφορμή για έναν έντονο καβγά ανάμεσά τους.

Ο διεθνής σούπερ σταρ του NBA περιέγραψε ότι, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές, η σύζυγός του εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθούν έναν καταρράκτη. Εκείνος όμως δίσταζε, καθώς η διαδρομή ήταν απαιτητική και θεωρούσε πως δεν άξιζε την ταλαιπωρία.

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Παρά τις αντιρρήσεις του, αποφάσισαν τελικά να συνεχίσουν την πορεία τους. Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι η εικόνα που αντίκρισε τον δικαίωσε… όχι τον ίδιο, αλλά τη σύζυγό του.

«Την κοίταξα και της είπα “κοίτα να δεις κάτι… αυτή είναι η ζωή μου”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως πολλές φορές αξίζει να βγαίνει κανείς από τη ζώνη άνεσής του και να εμπιστεύεται τον άνθρωπό του.

Ο «Greek Freak» χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό για να δείξει πως ακόμη και οι διαφωνίες σε μια σχέση μπορούν να οδηγήσουν σε όμορφες εμπειρίες, όταν υπάρχει διάθεση για υποχώρηση και αμοιβαία κατανόηση.

Η εξομολόγησή του έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης στο “AnesTea The Podcast” στο Youtube, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλά με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια για την οικογενειακή του ζωή, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι, πέρα από τις επιτυχίες του στα παρκέ, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις στιγμές που μοιράζεται με τη σύζυγο και τα παιδιά τους.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια Ριντλσπρίγκερ είναι μαζί από το 2014, όταν γνωρίστηκαν στο Λας Βέγκας, στη διάρκεια του NBA Summer League. Έπειτα από μία δεκαετία κοινής πορείας, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια λαμπρή τελετή στην Κόστα Ναβαρίνο, στη Μεσσηνία. Σήμερα έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τους Λίαμ, Μάβερικ, Εύα και Άρια, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η οικογένειά του αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και προτεραιότητά του.