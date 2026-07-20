Ελεονώρα Μελέτη: Δημοσίευσε φωτογραφία του Θοδωρή Μαροσούλη να χτενίζει την 8χρονη κόρη τους

Η Ελεονώρα Μελέτη παρά το αρκετά απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα που έχει, φροντίζει πάντα να αφιερώνει πολύ χρόνο στην κόρη της. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας μία πάρα πολύ τρυφερή φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη αποτύπωσε στο φακό της κάμεράς της τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, να χτενίζει τα μαλλιά της 8χρονης κόρης της, Αλεξάνδρας, στην θάλασσα. Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τη σχέση τους να μετρά περισσότερα από 9 χρόνια, από τον πολιτικό τους γάμο το 2017. Η κοινή τους ζωή απέκτησε νέο νόημα το 2018 με τη γέννηση της κόρης τους, Αλεξάνδρας, ενώ το καλοκαίρι του 2023 το ζευγάρι επισφράγισε την πορεία του με έναν θρησκευτικό γάμο-έκπληξη, τον οποίο οργάνωσε ο θεατρικός παραγωγός την ίδια μέρα με τη βάφτιση του παιδιού τους.