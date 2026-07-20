Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ελεονώρα Μελέτη: Δημοσίευσε φωτογραφία του Θοδωρή Μαροσούλη να χτενίζει την 8χρονη κόρη τους

Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο

Ελεονώρα Μελέτη: Δημοσίευσε φωτογραφία του Θοδωρή Μαροσούλη να χτενίζει την 8χρονη κόρη τους
DEBATER NEWSROOM

Η Ελεονώρα Μελέτη παρά το αρκετά απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα που έχει, φροντίζει πάντα να αφιερώνει πολύ χρόνο στην κόρη της. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας μία πάρα πολύ τρυφερή φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη αποτύπωσε στο φακό της κάμεράς της τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, να χτενίζει τα μαλλιά της 8χρονης κόρης της, Αλεξάνδρας, στην θάλασσα. Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ελεονώρα Μελέτη

Θυμίζουμε ότι η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τη σχέση τους να μετρά περισσότερα από 9 χρόνια, από τον πολιτικό τους γάμο το 2017. Η κοινή τους ζωή απέκτησε νέο νόημα το 2018 με τη γέννηση της κόρης τους, Αλεξάνδρας, ενώ το καλοκαίρι του 2023 το ζευγάρι επισφράγισε την πορεία του με έναν θρησκευτικό γάμο-έκπληξη, τον οποίο οργάνωσε ο θεατρικός παραγωγός την ίδια μέρα με τη βάφτιση του παιδιού τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαστε μια γροθιά – Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαστε μια γροθιά – Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Όπως ανέφερε, οι εισαγγελείς κρίνονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που οδηγούνται στο ακροατήριο θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες