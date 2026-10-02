Μαρία Μαζωνάκη: Μαύρη καρδιά και ένα τραγούδι για τον αδελφό της

Με ένα μαύρο φόντο, μία μαύρη καρδιά και ένα τραγούδι επέλεξε η Μαρία Μαζωνάκη να εκφράσει το πένθος της για τον αδελφό της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ανάρτησή της στο Instagram δεν περιλαμβάνει κάποιο γραπτό μήνυμα. Την εικόνα συνοδεύει το τραγούδι «Για πού το ’βαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη, ενώ στη λεζάντα υπάρχει μόνο μία μαύρη καρδιά.

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Μια ανάρτηση χωρίς λόγια

Η Μαρία Μαζωνάκη επέλεξε μια λιτή δημοσίευση, αφήνοντας την εικόνα και τη μουσική να μεταφέρουν το συναίσθημά της.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram δεν κάνει αναφορά στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή ούτε συνοδεύει τη δημοσίευση με κάποια δημόσια τοποθέτηση.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ο καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων γιατρών και τα ερωτήματα για την ΚΑΡΠΑ, τον απινιδωτή και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Όλες οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.