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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή μετά από εντολή του ανακριτή

Παρουσία της μητέρας του

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή μετά από εντολή του ανακριτή
Η «λαϊκή αγρυπνία» για τον Γιώργο Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. (NDP - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ)
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Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από εντολή που έδωσε ο ανακριτής για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Στην έρευνα παρούσα είναι η μητέρα του τραγουδιστή ενώ οι αδερφές του βρίσκονται στο γραφείου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη.

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Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με βούλευμα του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας είχε δώσει το «πράσινο φως» για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει στο Συμβούλιο ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου.

Ο ανακριτής έχει ζητήσει την  άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. 

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