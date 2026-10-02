Το χρονικό της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη, η έναρξη της ΚΑΡΠΑ και η διαχείριση του περιστατικού μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο επίκεντρο των απολογιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η 56χρονη γιατρός υποστηρίζει ότι έδωσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της αρνείται εμπλοκή στη θεραπεία και περιγράφει τη δική του παρέμβαση όταν κλήθηκε στο δωμάτιο.

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Οι ισχυρισμοί τους αντιπαραβάλλονται με τις καταθέσεις εργαζομένων και διασωστών, με κρίσιμο ζητούμενο να αποσαφηνιστεί ποια ενέργεια έγινε, από ποιον και σε ποια χρονική στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως η 56χρονη έχει πλέον αναθέσει την υπεράσπισή της σε νέο γραφείο, μετά την αλλαγή δικηγόρου στην υπόθεση Μαζωνάκη.

Η εκδοχή της γιατρού για τη θεραπεία και τις διακοπές

Η 56χρονη υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής ήταν αποκλειστικά δικός της ασθενής και ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία για τη συγκεκριμένη θεραπεία μέσω υπνοθεραπευτή. Το DEBATER έχει παρουσιάσει στοιχεία για το σεμινάριο υπνοθεραπείας στο ολιστικό ιατρείο, τη φόρμα προσωπικών δεδομένων και τις πληρωμές μέσω IRIS.

Κατά την περιγραφή της, στο πρώτο ραντεβού συζήτησαν τη διαδικασία και του έστειλε σχετική ιστοσελίδα. Ισχυρίζεται επίσης ότι αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη θεραπεία παρότι εκείνος της είχε αναφέρει ότι δεν μπορούσε να καλύψει το κόστος.

Για την ημέρα του περιστατικού αναφέρει ότι η θεραπεία άρχισε στις 14:37, διακόπηκε στις 15:22 και ακολούθησε σύντομη επαναλειτουργία του μηχανήματος περίπου στις 15:45–15:46.

Αποδίδει τις διακοπές σε προβλήματα με τη φλεβική πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι ο ασθενής κινούνταν και απαιτούνταν νέες προσπάθειες φλεβοκέντησης. Κατά την ίδια, η κρίσιμη επιδείνωση εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ, την οποία τοποθετεί στις 16:21.

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Οι διαφορετικές περιγραφές για την έναρξη της ΚΑΡΠΑ

Η γιατρός υποστηρίζει ότι, μόλις διαπίστωσε πτώση των ζωτικών σημείων, έβαλε μάσκα οξυγόνου, ζήτησε αδρεναλίνη και άρχισε ΚΑΡΠΑ. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο σύζυγός της έφτασε αμέσως και συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ο 58χρονος, από την πλευρά του, τοποθετεί την ενημέρωσή του περίπου στις 16:15 και αναφέρει ότι, όταν μπήκε στο δωμάτιο, η σύζυγός του βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα και δεν πραγματοποιούσε εκείνη τη στιγμή ΚΑΡΠΑ.

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Πρόκειται για διαφορετικές περιγραφές της ίδιας κρίσιμης αλληλουχίας. Η δεύτερη δεν αποκλείει από μόνη της να είχαν προηγηθεί μαλάξεις από τη γιατρό· απαιτείται να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονικό.

Η 61χρονη νοσηλεύτρια, πάντως, περιγράφει διάστημα έως περίπου δέκα λεπτών από την απώλεια των αισθήσεων μέχρι την έναρξη των μαλάξεων, αμφισβητώντας την εικόνα της ακαριαίας αντίδρασης.

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Ο απινιδωτής και η κλήση στο ΕΚΑΒ

Η 56χρονη ισχυρίζεται ότι ενεργοποίησε τον απινιδωτή και ότι αυτός εμφάνισε ασυστολία. Ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησαν σε απινίδωση λόγω της ασυστολίας, ενώ αναφέρει ότι δεν είχε ελέγξει ποτέ ο ίδιος τη συσκευή και δεν γνώριζε αν την είχε ελέγξει η γιατρός.

Η λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού και η απόφαση να μη χορηγηθεί ηλεκτρική απινίδωση αποτελούν διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται στις περιγραφές.

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Για την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, οι δύο γιατροί αναφέρουν ότι μεσολάβησαν περίπου τέσσερα έως πέντε λεπτά από την έναρξη της επείγουσας παρέμβασής τους.

Η διαφωνία για τη συνοδεία και το ιατρικό ιστορικό

Η γιατρός υποστηρίζει ότι επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο, αλλά της ζητήθηκε να κατέβει λόγω έλλειψης χώρου. Ο 58χρονος αναφέρει ότι δεν ήταν ο θεράπων γιατρός και ότι οι διασώστες είχαν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η διασώστρια, αντιθέτως, καταθέτει ότι κανείς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον ασθενή. Περιγράφει επίσης ότι, όταν ρώτησε για το ιστορικό και τα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί, ο γιατρός την παρέπεμψε στη θεράπουσα, χωρίς να της υποδείξει ποια ήταν.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης για τη μεταφορά με καρέκλα και τη διακοπή της ΚΑΡΠΑ είχαν ήδη προκαλέσει απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Τα μηχανήματα και η θέση του 58χρονου

Η 56χρονη επικαλείται παραστατικά αγοράς, ευρωπαϊκή πιστοποίηση και γνωστοποιήσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα μηχανήματα INUS. Υποστηρίζει ότι είχε την πεποίθηση πως τα χρησιμοποιούσε νόμιμα.

Ο σύζυγός της αποδίδει την αγορά και τη χρήση τους αποκλειστικά στην ίδια. Δηλώνει συντετριμμένος για τον θάνατο και αρνείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ φέρεται να προτίθεται να ζητήσει αποφυλάκιση με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Το τηλεφώνημα για την προποφόλη

Ξεχωριστή θέση στην έρευνα έχει η μαρτυρία αναισθησιολόγου για τηλεφώνημα από το ιατρείο την ημέρα του περιστατικού, με ερώτηση σχετικά με το αν η προποφόλη διαθέτει αντίδοτο.

Η γιατρός έχει αρνηθεί τη χορήγηση μέθης. Το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος αποτελεί στοιχείο προς διερεύνηση και δεν αποδεικνύει από μόνο του τι χορηγήθηκε στον ασθενή ή την αιτία του θανάτου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη στο DEBATER.