Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: “Έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης, δεν θέλω να είναι πιο κάτω από μένα”

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου το πρωί της Παρασκευής (2/10) βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τα σχέδια που κάνει για το μέλλον. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις σχέσεις και στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε τι είναι αυτό που θεωρεί πλέον σημαντικό σε έναν σύντροφο και ποια στοιχεία θα ήθελε να έχει ο άνθρωπος με τον οποίο θα επιλέξει να μοιραστεί το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της.

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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“Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση. Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα”, ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.