Παναθηναϊκός–Μακάμπι 90-67: Κυρίαρχος παρά τις απουσίες και 3 στα 3 στη EuroLeague

Με την άμυνα να δίνει τον τόνο και τις απουσίες να μην ανακόπτουν την κυριαρχία του, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 στο Telekom Center Athens και έκανε το 3 στα 3 στην εφετινή EuroLeague.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν το αήττητο και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Όντεντ Κάτας υποχώρησε στο 0-3, αναζητώντας ακόμη την πρώτη της νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε στην επιστροφή του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η άμυνα έκρινε από νωρίς την αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός έλεγξε το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, περιορίζοντας τις επιθετικές επιλογές της Μακάμπι και κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 25-10.

Η διαφορά μεγάλωσε στη συνέχεια και στο 19΄ έφτασε τους 20 πόντους, με το σκορ στο 41-21. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους μπροστά με 43-24, έχοντας ήδη αποκτήσει σαφές προβάδισμα.

Η ίδια εικόνα διατηρήθηκε και μετά την ανάπαυλα. Το 68-43 στο τέλος της τρίτης περιόδου επέτρεψε στους «πράσινους» να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά 25 πόντων και να φτάσουν χωρίς πίεση στο τελικό 90-67.

Πρόβλημα στο ζέσταμα για τον Ρογκαβόπουλο

Στις ήδη γνωστές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μουστάφα Φαλ και Ιάσωνα Βαρβαρίτη προστέθηκε πριν από το τζάμπολ και εκείνη του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο φόργουορντ υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Παρότι έκανε ένεση, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επέστρεψε νωρίτερα ο Χέιζ-Ντέιβις

Το πρόβλημα του Ρογκαβόπουλου έφερε την πρόωρη επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αγωνιστική δράση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε στο παιχνίδι στο 6΄ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 25 λεπτά συμμετοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον Γιαμπουσέλε, αποτέλεσε μία από τις σημαντικές λύσεις για το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, που έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο ξεκίνημά του στη EuroLeague.

Από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ρομάν Σόρκιν με 13 πόντους, χωρίς η παρουσία του να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67.