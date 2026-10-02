Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο σπίτι του στη Βούλα – Εντολή κατάσχεσης ψηφιακών πειστηρίων

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, με εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του.

Στην κατοικία του τραγουδιστή μετέβη εισαγγελική λειτουργός, συνοδεία αστυνομικών, με την έρευνα να διαρκεί δύο ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακριτική εντολή αφορούσε τη συλλογή και κατάσχεση όλων των ψηφιακών πειστηρίων από το εσωτερικό του σπιτιού, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο τα ψηφιακά πειστήρια

Η νέα έρευνα στην κατοικία της Βούλας επικεντρώθηκε στον εντοπισμό του ψηφιακού υλικού που προβλέπει η εντολή του ανακριτή.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα ευρήματα ή για το ποια αντικείμενα κατασχέθηκαν. Ως εκ τούτου, παραμένει άγνωστο εάν και ποια νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συγκεκριμένη ανακριτική ενέργεια.

Συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης

Η παρουσία εισαγγελικής λειτουργού και αστυνομικών στο σπίτι του τραγουδιστή αποτελεί μία ακόμη ενέργεια της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέταση τυχόν υλικού που συλλέχθηκε και στην αξιολόγησή του από τις αρμόδιες Αρχές.