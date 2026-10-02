Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ζημιά σε γέφυρα στα Ζωνιανά και κλειστοί δρόμοι σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Ζημιά σε γέφυρα λόγω υπερχείλισης ποταμού και διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους και ιρλανδικές διαβάσεις προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη. Η σύνδεση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια έχει διακοπεί, ενώ έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας. Παράλληλα, στα Χανιά ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης των φαινομένων τη νύχτα.

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Η Κρήτη παραμένει σε Red Code, με μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Ζημιά στη γέφυρα από Ζωνιανά προς Λιβάδια

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της δημοτικής αρχής Μυλοποτάμου, η γέφυρα στη διαδρομή από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα.

Η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών:

Μουρτζανά – Επισκοπή – Άγιος Ιωάννης

Πέραμα – Χουμέρι

Η δημοτική αρχή ζητά ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων, καθώς η περιοχή πλήττεται από την κακοκαιρία από την Πέμπτη.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Ηράκλειο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας σε τρεις ιρλανδικές διαβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου:

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Στην οδό Καστοριάς, στον Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου.

Στην οδό Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Δήμου Ηρακλείου.

Στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών–Αστερουσίων.

Κλειστοί δρόμοι προς Ζωνιανά

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά.

Στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με την Αστυνομία να ενημερώνει διαρκώς για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

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Χανιά: Ετοιμότητα για τη νύχτα, χωρίς προβλήματα μέχρι την ενημέρωση

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στα Χανιά, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο.

Κατά την ενημέρωσή του, στην περιοχή καταγράφονταν τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι στη βόρεια πλευρά του νησιού, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή έντονα φαινόμενα.

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Οι υπηρεσίες, ωστόσο, προετοιμάζονται για εντονότερη κακοκαιρία τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες, με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και διαρκείς βροχοπτώσεις.

«Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και τα μηχανήματα όλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα», δήλωσε ο κ. Τσαπάκος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε συνεργασία, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Οι οδηγίες της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς:

Να ενημερώνονται τακτικά για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας και τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη τη χώρα.

Το μήνυμα του 112 αφορά έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου και ζητά περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.