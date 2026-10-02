Καιρός αύριο: Έντονες καταιγίδες στην Κρήτη και άνεμοι έως 8 μποφόρ – Η πρόγνωση για το Σάββατο

Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τοπικά στη Ρόδο, μαζί με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, προβλέπει το meteo για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, ενώ καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

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Η πρόγνωση έρχεται ενώ η Κρήτη βρίσκεται σε Red Code, με περιορισμό μετακινήσεων και απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το meteo, έως το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης.

Μετά το απόγευμα, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και τοπικά στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο.

Έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο – Ριπές στα 90 χλμ./ώρα

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6–7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως 90 χλμ./ώρα. Σταδιακά αναμένεται μικρή εξασθένηση.

Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι 3–4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

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Περιοχή Θερμοκρασία Βόρεια Ελλάδα 10–24°C Δυτική Μακεδονία 4–20°C Κεντρική και Νότια Ελλάδα 15–23°C Δυτική Ελλάδα 12–25°C Κυκλάδες και Κρήτη 17–21°C Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 16–22°C Δωδεκάνησα 18–23°C

Αττική: Πιθανές πρωινές βροχές και ισχυροί βοριάδες

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3–4 βαθμούς χαμηλότερη.

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Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και στα ανατολικά τα 7 μποφόρ, με ριπές στα 80–90 χλμ./ώρα. Μικρή εξασθένηση προβλέπεται μετά το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και έως 24 βαθμοί

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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Στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3–4 μποφόρ.

Πηγή πρόγνωσης: meteo