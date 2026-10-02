The Voice: Συντετριμμένοι οι coaches μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Βιώνουμε το πένθος»

Το The Voice αφιερώνει το επεισόδιο του Σαββάτου (3/10) στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Στα γυρίσματα βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Αταίριαστοι», καταγράφοντας τις δηλώσεις του Χρήστου Μάστορα, της Έλενας Παπαρίζου και του Πάνου Μουζουράκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν με συγκίνηση στην απώλεια του τραγουδιστή.

“Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του. Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί του, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζονται οι άνθρωποι, παίζει ρόλο το πώς δένονται. Αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει”, ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

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“Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τες με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος”, είπε με την σειρά του ο Χρήστος Μάστορας.