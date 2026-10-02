Μιχάλης Ρέππας: «Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο στην οικονομική κρίση – Ο Covid ήρθε καπάκι και τα έκανε όλα λίμπα»

Ο Μιχάλης Ρέππας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και για στιγμές της ζωής του που τον δυσκόλεψαν. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μιλώντας στο «Happy Day» μεταξύ άλλων έκανε μια αναδρομή στην πολυετή παρουσία του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Αναφερόμενος για την περίοδο μετά τη μεγάλη επιτυχία των «Χαρίτων», εξήγησε πώς βίωσε την ανταπόκριση του κοινού και την αλλαγή που έφερε στη ζωή του η δημοσιότητα. “Στην επαρχία κατάλαβα πρώτη φορά ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Δεν με άγχωσε αυτό. Όταν πέρασαν οι “Χάριτες” εννοείται ότι με άγχωσε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε, ο κόσμος τον έβαλε. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης”, ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας.

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“Δεν έχω το κριτήριο της επιτυχίας. Και έξω έχω πέσει και μέσα. Αυτό που έχει ανάγκη την κάθε στιγμή το κοινό, ποτέ κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Ποτέ! Πρέπει να συμπέσει το timing. Υπάρχουν εύφλεκτες δουλειές, όπως το “Safe Sex” που έγινε αμέσως το μπαμ. Το “Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο” ήταν πολύ πιο βραδυφλεγές”, σημείωσε στη συνέχεια ο Μιχάλης Ρέππας.

“Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως όλοι οι Έλληνες, στην οικονομική κρίση. Ο Covid ήρθε καπάκι και τα έκανε όλα λίμπα, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή που δεν μπορούσα να καλυφτώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία, επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Τότε πολλοί φίλοι μου, μου είπαν “Τι βλακείες κάθεσαι και λες και λες ότι δεν έχεις λεφτά”. Είπα ότι δεν μου αρέσει η εικόνα ότι είμαστε σε μια γυάλα, ζούμε όπως ζει ο κόσμος. Την περίοδο της κρίσης όλοι επηρεαστήκαμε”, τόνισε ο Μιχάλης Ρέππας κλείνοντας.