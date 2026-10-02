Γωγώ Μαστροκώστα: Το τάμα στον Άγιο Πορφύριο πριν φύγει από τη ζωή

Μια προσωπική πλευρά της δύσκολης μάχης που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα με τον καρκίνο παρουσίασε η εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα!» του OPEN, μέσα από αφιέρωμα για το τάμα που έκανε στον Άγιο Πορφύριο πριν φύγει από τη ζωή.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στρέφει το βλέμμα στην πίστη της και στο πνευματικό στήριγμα που αναζήτησε σε μια κρίσιμη περίοδο για την υγεία της.

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Το τάμα και η αναζήτηση δύναμης

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο αφιέρωμα του OPEN για τη Γωγώ Μαστροκώστα, η γνωστή γυμνάστρια και μοντέλο στράφηκε στον Άγιο Πορφύριο, κάνοντας ένα τάμα λίγο καιρό πριν από τον θάνατό της.

Η αναφορά στην επίσκεψη φωτίζει μια ιδιαίτερα προσωπική διάσταση της δοκιμασίας της: την ανάγκη να αντλήσει κουράγιο και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα, παράλληλα με τη μάχη για την υγεία της.

Μια προσωπική πλευρά της μακροχρόνιας δοκιμασίας

Το αφιέρωμα εστιάζει στο πώς η πίστη αποτέλεσε καταφύγιο για τη Γωγώ Μαστροκώστα στις δύσκολες στιγμές της. Η ιστορία του τάματος έρχεται να προστεθεί στις αναφορές για τη μακροχρόνια περιπέτεια της υγείας της και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της.

Στο μεταξύ, η κόρη της, Βικτώρια, κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Κύπρο. Ο Τραϊανός Δέλλας μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία μαζί της, με αφορμή την έναρξη των σπουδών της στην Ιατρική.