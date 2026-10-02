Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”»

Στα σχόλια που δέχεται στα social media όταν ανακοινώνει τον θάνατο συναδέλφων του αναφέρθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε με χιούμορ τα μηνύματα που εμφανίζονται κάτω από αυτές τις αναρτήσεις του, αποκαλύπτοντας ότι ορισμένοι χρήστες τον ρωτούν ποιος θα αναλάβει να δημοσιοποιήσει τη δική του απώλεια.

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Τα σχόλια κάτω από τις ανακοινώσεις του

«Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο σχολιάζονται οι αναρτήσεις του για ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που φεύγουν από τη ζωή.

Η απάντηση με χιούμορ

Όταν ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος τον ρώτησε εάν έχει σκεφτεί ποιος θα ανακοινώσει τον δικό του θάνατο, ο ηθοποιός απάντησε γελώντας.

Όπως είπε, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος θα βρίσκεται τότε στην προεδρία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του ΤΑΣΕΗ, δίνοντας μια χιουμοριστική απάντηση στην ερώτηση.

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