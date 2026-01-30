Μαρία Αντωνά: Γενέθλια δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα – Έκλεισε τα 37 και γιόρτασαν στην Παπαρίζου (Βίντεο)

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας ζουν τον έρωτά τους εδώ και πολύ καιρό δίχως να το κρύβουν και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η ραδιοφωνική παραγωγός σήμερα, 30 Ιανουαρίου έχει γενέθλια και έτσι το βράδυ της Πέμπτης (29/1) τα γιόρτασε μαζί με αγαπημένους φίλους της και φυσικά και τον σύντροφό της.

Για την ιδιαίτερη βραδιά η Μαρία Αντωνά επέλεξε να γιορτάσουν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος. Δίπλα της επίσης ήταν ο Πάνος Κατσαρίδης, ο Πάνος Καλλίδης με την σύζυγό του, η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι στενοί φίλοι του ζευγαριού. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της βραδιάς έσβησε τούρτα για τα γενέθλιά της, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο να της τραγουδούν το “Happy Birthday”.

Δείτε παρακάτω σχετικό στιγμιότυπο:

Το χρονικό της σχέσης με τον Γιώργο Λιάγκα

Ήταν Ιούνιος του 2024 όταν άρχισε να φημολογείται ότι η Μαρία Αντωνά μετά από τον χωρισμό της από τον Άρη Σοϊλέδη έχει προχωρήσει στην ζωή της. Αν και στην αρχή το ζευγάρι δεν είχε διαψεύσει ή επιβεβαιώσει την σχέση του, στην πορεία άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις αδιαφορώντας για τον φωτογραφικό φακό που έψαχνε εναγωνίως μία κοινή φωτογραφία τους.

Στην πορεία το ζευγάρι άρχισε να μην κρύβει τον έρωτά του και έτσι αποφάσισε να σταματήσει να κρύβεται από τα φλας των φωτογράφων και ρεπόρτερ. Όπως φαίνεται ο ένας έχει βρει στο πρόσωπο του άλλου τον άνθρωπό του και περνούν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.

Η πρώτη γνωριμία με τον Γιώργο Λιάγκα

Λίγους μήνες πριν η Μαρία Αντωνά είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου “Στην Αγκαλιά του Φάνη”. Μεταξύ άλλων τότε είχε μιλήσει για το πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ήταν στα πλαίσια μίας πιθανής επαγγελματικής συνεργασίας, που τελικά μάλιστα αντί για εκείνη είχε επιλέξει… άλλη.

Χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά είπε: “Είχαμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη”.