Γιώργος Λιάγκας: Νέο ξέσπασμα κατά της Τούνη – «Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα»

Σε μια σκληρή τοποθέτηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, θέτοντας ένα βαθύ κοινωνικό και ηθικό ερώτημα σχετικά με τα σύγχρονα πρότυπα επιτυχίας.

Με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη από τις διακοπές της στο Μπαλί, ο παρουσιαστής αντιπαρέβαλε την προκλητική, όπως τη χαρακτήρισε, επίδειξη πλούτου των influencers με τον επίπονο και χαμηλά αμειβόμενο δρόμο του πρωταθλητισμού, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή.

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Απευθυνόμενος στο τηλεοπτικό κοινό, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε τους γονείς να αναλογιστούν ποιες αξίες επιθυμούν για τα παιδιά τους.

«Θεωρητικά, σκεφτείτε λίγο τώρα ότι είστε γονείς και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει εκατομμύρια και τα μας τα κουνάει και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής, ο Μανώλο, που δεν έχει βγάλει εκατομμύρια. Ίσα ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο, ένα δυο γυμναστήρια να οικονομάει κάνα λεφτό, και έναν μισθό από το Πολεμικό Ναυτικό.

Χίλια διακόσια ευρώ. Ποιο θα θέλατε να είναι το παιδί σας; Λέω εγώ τώρα και κλείστε τα μάτια. Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι; Για αυτή που βγάζει δυόμιση εκατομμύρια και μας τα κουνάει ή για τον άλλον που βγάζει χίλια διακόσια, ξεκολώνεται στην προπόνηση τέσσερις ώρες την ημέρα, ακούει τα εξ αμάξης όταν δε πηδάει καλά και άκουγε και τα εξ αμάξης επειδή είναι και μαύρος.

Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Για ποιον πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν χώρα; Για πείτε μου», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Συνεχίζοντας σε ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο, ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις θυσίες των Ελλήνων αθλητών, υπογραμμίζοντας την αντίθεση ανάμεσα στην προσφορά τους και τις περιορισμένες απολαβές τους από το κράτος.

«Εγώ είμαι περήφανος και συγκινούμαι και δακρύζω γι αυτόν. Το λέω και ανατριχιάζω. Γι αυτό το παιδί που με λίγα λεφτά, τι νομίζετε ότι παίρνουν οι Ολυμπιονίκες; Πηδάει, ξεκολώνεται στην προπόνηση κάθε μέρα, ξεσκίζεται στην προπόνηση, φέρνει μετάλλια. Κάποια στιγμή όταν σταματήσει να πηδάει καλά, θα τον απαξιώσουμε κιόλας.

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Θα λέμε έλα μωρέ, ξεφτιλίστηκε ο αθλητής γιατί θα το βιώσει. Και το κράτος τι του δίνει; Χίλια διακόσια ευρώ. Βέβαια, αυτός είναι πολύ περήφανος που φοράει πια την ελληνική σημαία ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που θα παίρνει χίλια διακόσια ευρώ, τουλάχιστον θα εξασφαλίσει το παιδί. Εγώ γι αυτό συγκινούμαι, γι αυτό ανατριχιάζω και όχι για την Τούνη, που καλά έκανε η κοπέλα και έβγαλε τρία εκατομμύρια ευρώ».

Η κριτική για την επίδειξη πλούτου και την έλλειψη ενσυναίσθησης

Στο μικροσκόπιο του παρουσιαστή βρέθηκε το επίμαχο στιγμιότυπο όπου η γνωστή influencer εμφανίζεται σε πισίνα να κάνει αέρα με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

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Ο Γιώργος Λιάγκας καυτηρίασε τη συγκεκριμένη κίνηση, κάνοντας λόγο για προκλητική συμπεριφορά απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα των πολιτών.

«Κάνει διακοπές στο Μπαλί και ανεβάζει ένα βίντεο με τις φίλες της όπου κάνουν αέρα με τα λεφτά μέσα στην πισίνα. Είναι σαν να λέει δεν πά να λέτε στην Ελλάδα ότι θέλετε. Κοιτάξτε τα λεφτά μου, εγώ κάνω αέρα και κάνω και διακοπάρες.

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Με πεντακοσάευρα. Άρα σου λέει ότι οι φτωχάλες, α, πορεύεστε με τα πεντάευρα, τα δεκάευρα και τα πενηντάρικα στα ντουζένια και εγώ πορεύομαι με τα πεντακοσάρικα. Αυτή η εικόνα ότι σας απαυτώνω όλους με τα λεφτά μου και σας κάνω πλάκα, είναι μια εικόνα που η ίδια θεωρεί ο αλγόριθμος της δίνει boost και θα το μετατρέψει και σε άλλα πεντακοσάευρα».

Παράλληλα, τόνισε ότι η οικονομική επιτυχία απαιτεί κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό, επισημαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στην απόλαυση των κερδών και την αλαζονική προβολή τους.

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«Μπράβο της! Κοιμάται ήσυχη το βράδυ που το έχει κάνει αυτό. Αλήθεια όμως. Εγώ θα ντρεπόμουν στη θέση της. Και εγώ έχω βγάλει, όχι τα λεφτά της, και εγώ ζω άνετα από τη δουλειά μου. Θα πήγαινα ποτέ να πω, κοιτάχτε να δείτε πως ζω άνετα εγώ και εσείς δεν έχετε να φάτε; Αλήθεια τώρα; Αλήθεια τώρα;

Πρέπει να έχεις μια ενσυναίσθηση. Να ζεις τη ζωή σου όπως πραγματικά επιθυμείς και βάσει των χρημάτων που δικαίως έχεις βγάλει, να τα εκμεταλλεύεσαι όπως θέλεις για τη διασκέδασή σου. Εμένα τα ταξίδια και οι διακοπές μ’ αρέσουνε. Δε μ’ αρέσει να κοκορεύεσαι για τα λεφτά που έχεις βγάλει. Δεν την τιμά».

Ο διαχωρισμός της παλαιότερης στήριξης και το ζήτημα της υστεροφημίας

Ο δημοσιογράφος θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει τη θέση του, διαχωρίζοντας τη συμπαράσταση που είχε δείξει στο παρελθόν προς την influencer για θέματα παραβίασης της ιδιωτικής της ζωής (όπως η υπόθεση revenge porn), από τη σημερινή της στάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μια γυναίκα που της έτυχε το revenge porn και όλοι ήμασταν με αυτήν και όλη αυτή τη συμπάθεια. Τώρα τα social media που την– κάποιοι λένε σας κατουράει η Τούνι και κάτι τέτοιες εκφράσεις. Εντάξει, θα έλεγα τι μας κάνει Τούνι, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ναι, ναι, να πάρει και φόρα λίγο. Εεε, ντάξει. Ντροπή που τη στηρίζετε κιόλας στο κομμάτι αυτό.

Αλλά θεωρώ ότι η στάση αυτή για έναν πετυχημένο άνθρωπο, ειδικά για έναν πετυχημένο άνθρωπο που δικαίως έχει παράξει λεφτά και να τα χαίρεται η γυναίκα, είναι μια στάση προκλητική, ακόμα κι αν είναι ο τρόπος να αυξάνεται ο αλγόριθμος και να αυξάνονται και τα εισοδήματά της. Δεν την τιμά αυτή η στάση που έχει επιλέξει να κάνει».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας εστίασε στην έννοια του πραγματικού επιτεύγματος και στο αποτύπωμα που αφήνει κανείς στην κοινωνία, εκφράζοντας τη λύπη του για τη μεταστροφή της εικόνας της.

«Πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο κόσμος δεν την εκτιμά επί της ουσίας. Το θέμα λοιπόν είναι ως το τέλος της ιστορίας, αν θες να αφήσει ένα αποτύπωμα, όχι χρημάτων. Μπράβο, χρήματα έχεις βγάλει. Να φάνε και οι κότες και το παιδί σου και τα εγγόνια σου και τα δισέγγονά σου. Και σου εύχομαι πραγματικά να είσαι ευτυχισμένη γιατί είσαι ταλαιπωρημένη στη ζωή. Και είναι ένα success story το δικό σου.

Από κει και πέρα, δεν πρέπει να έχεις αφήσει και ένα αποτύπωμα ανθρωπιάς; Είναι ωραίο να κουνάμε στον συνάνθρωπο τα pεντακοσάρικα που εσύ τα έχεις και οι άλλοι δεν τα χουνε και δεν τα χουν δει ούτε σε χρώμα; Το θέμα είναι να καταλάβει η ίδια η Τούνη ότι αυτό που κάνει είναι ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα όλο το χειμώνα. Τη στήριξα στο κομμάτι το άλλο που δεν το έχω μετανιώσει καθόλου για το άλλο κομμάτι. Καθόλου για το άλλο κομμάτι. Τη στήριζα όλο το χειμώνα λέγοντας ότι καλά κάνει και έχει βγάλει λεφτά, είναι πετυχημένη κτλ. Αλλά δεν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου και κυρίως να είναι μια επιτυχία επιστημονική, να είναι ένα επίτευγμα επιστημονικό.

Άντε, έχεις δικαίωμα να κοκορευτείς. Ίσως και υποχρέωση. Όταν όμως το επίτευγμα είναι παράγω λεφτά, δεν είναι… Είναι ντροπή να το προβάλλεις».