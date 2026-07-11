Τζέιντεν Άνταμς: Νεκρός ο ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ

Στη θλίψη βυθίστηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας της Νοτίου Αφρικής από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.