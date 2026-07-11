Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζέιντεν Άνταμς: Νεκρός ο ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Τζέιντεν Άνταμς: Νεκρός ο ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ
DEBATER NEWSROOM

Στη θλίψη βυθίστηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας της Νοτίου Αφρικής από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ