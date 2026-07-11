Τζέιντεν Άνταμς: Νεκρός ο ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ
Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Στη θλίψη βυθίστηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Νότια Αφρική.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας της Νοτίου Αφρικής από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.
πηγή στην Google
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