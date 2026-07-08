Γιώργος Λιάγκας: “Ραντεβού τον Σεπτέμβριο” – Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, ο παρουσιαστής έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος φανερά ευχαριστημένος με τις εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβριο, ενώ υποσχέθηκε πως η εκπομπή “Το Πρωινό” θα είναι ανανεωμένη.

“Είναι πλέον επίσημο πως θα συνεχίσω να βρίσκομαι στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι όλοι να καταφέρετε να ξεκουραστείτε έστω για λίγες ημέρες. Ραντεβού ξανά τον Σεπτέμβριο, με μια πολύ ωραία ομάδα και μια ανανεωμένη εκπομπή” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα:

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον παρουσιαστή:

“Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό”.