Στον ΑΝΤ1 για άλλα δύο χρόνια ο Γιώργος Λιάγκας – Η ανακοίνωση του καναλιού

Ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 7/7.

Ο παρουσιαστής θα παραμείνει στο κανάλι του Αμαρουσίου για ακόμα δύο χρόνια και θα συνεχίζει να παρουσιάζει την καθημερινή εκπομπή “Το Πρωινό”.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

“Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό”.

Όσα είχε πει στο φινάλε της φετινής σεζόν

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία εκπομπή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν την Παρασκευή 3/7, ο έμπειρος παρουσιαστής είχε παραδεχτεί πως ακόμα δεν ξέρει πού θα βρίσκεται τη νέα σεζόν.

«Είναι η ώρα που σιχαίνομαι να ζω κάθε χρονιά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη κάθε τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί πρέπει να πω κάποια λόγια, γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

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«Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές είτε ως συμμετέχοντες. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Μπορεί να έρθουν κάποιοι καινούριοι.

Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά αυτή η εκπομπή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν. Στις infotainment εκπομπές, το “Πρωινό” έκοψε πρώτο το νήμα», είχε προσθέσει.

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«Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία», τόνισε ακόμα.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του μπροστά και πίσω από τις κάμερες: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους γι’ αυτό το ταξίδι που μου έχετε επιτρέψει να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Να ‘στε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Γεια σας».