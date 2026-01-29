Eurovision Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στο βασικό line-up – Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν

Μια τεράστια έκπληξη επεφύλασσε η EBU για τους Έλληνες οπαδούς της Eurovision, καθώς ανακοίνωσε το βασικό line-up για το επερχόμενο «Eurovision Live Tour». Η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική καλλιτέχνις που έχει χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα, θα είναι ένα από τα επτά κεντρικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σε όλα τα σόου της μεγάλης περιοδείας, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό των 70 ετών του διαγωνισμού.

Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στην περιοδεία

Δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου θα βρεθούν θρυλικά ονόματα που άφησαν εποχή στη σκηνή της Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βασικό σχήμα συμμετέχουν ο Τζόνι Λόγκαν (Ιρλανδία), η Κατρίνα (Ηνωμένο Βασίλειο), οι Λόρντι (Φινλανδία), η Βέρκα Σερντούτσκα (Ουκρανία), ο Γκάι Σεμπάστιαν (Αυστραλία) και η Αλεσάντρα (Νορβηγία).

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώνεται επίσης από εκπροσώπους της φετινής Eurovision 2026, ενώ σε κάθε πόλη-σταθμό αναμένονται καλεσμένοι-έκπληξη.

Η περιοδεία ξεκινά τον Ιούνιο του 2026 και περιλαμβάνει δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το ταξίδι αρχίζει από το Λονδίνο στις 15 Ιουνίου και συνεχίζεται σε Αμβούργο, Μιλάνο, Ζυρίχη, Αμβέρσα, Κολωνία, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ και Παρίσι, για να ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου στη Στοκχόλμη.

Οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης, όπως η O2 Arena και η Avicii Arena.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο eurovision.com που θα δημιουργήσουν λογαριασμό «Eurofan» έως την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου (12:00 CET), θα έχουν το προνόμιο της αποκλειστικής προπώλησης.

Οι υπόλοιποι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της περιοδείας αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου προπώλησης.