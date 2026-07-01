Γιώργος Λιάγκας: Ανακοίνωσε το τέλος του “Πρωινού” στον ΑΝΤ1 – “Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος της εκπομπής, πάμε γι’ άλλα”

Το τέλος του “Πρωινού” ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου ο Γιώργος Λιάγκας από το πλατό της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής είπε: «δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά».

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Έπειτα πρόσθεσε: «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα».

Η φράση αυτή πυροδότησε τις συζήτησεις γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή, καθώς θα μπορούσε να είναι προάγγελος του τέλους της πορείας του στον ΑΝΤ1. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα δοθούν στο μέλλον.

Επίσης, ο Γιώργος Λιάγκας ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό πως την Παρασκευή το απόγευμα φεύγει για Κρήτη. «Πάω στον Άγιο Νικόλαο να ψαρέψω λαγοκέφαλους. Όσοι πιστού προσέλθετε» είπε χαρακτηριστικά.