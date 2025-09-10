Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ (vid)

Το βράδυ της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας επικράτησε της Λιθουανίας και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας μια μεγάλη συναυλία.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή στη Θεσσαλονίκη, βλέποντας το πάθος του κόσμου για τον αγώνα, αποφάσισε να διακόψει το πρόγραμμά του.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το voria.gr, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό ακίνητο, με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη. Είχε την ευκαιρία να δει τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, μαζί με το κοινό του.

Και καθώς έβλεπε την αγωνία να φτάνει στο απόγειο, ακούστηκε να λέει: «Εντάξει, νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;». Με αυτή την ατάκα, συνέχισε κανονικά τη συναυλία του, αφήνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

