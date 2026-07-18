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Πάτρα: Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης βούτηξαν στη θάλασσα και έσωσαν 55χρονο άνδρα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση

Πάτρα: Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης βούτηξαν στη θάλασσα και έσωσαν 55χρονο άνδρα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει
DEBATER NEWSROOM

Έναν 55χρονο άνδρα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει στην Πάτρα έσωσαν το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 στην πλαζ της περιοχής αστυνομικοί και ένας ναυαγοσώστης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 o άνδρας έφτασε με ταξί στην Πλαζ και εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.

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Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν στη θάλασσα και έβγαλαν τον άνδρα σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη.

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