Πάτρα: Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης βούτηξαν στη θάλασσα και έσωσαν 55χρονο άνδρα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Έναν 55χρονο άνδρα που επιχείρησε να αυτοκτονήσει στην Πάτρα έσωσαν το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 στην πλαζ της περιοχής αστυνομικοί και ένας ναυαγοσώστης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 o άνδρας έφτασε με ταξί στην Πλαζ και εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.

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Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν στη θάλασσα και έβγαλαν τον άνδρα σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη.