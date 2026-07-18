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Λορέντζο Καριέρε: Το «ύστατο χαίρε» από συγγενείς και φίλους (Φωτογραφίες)

Κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα

Λορέντζο Καριέρε: Το «ύστατο χαίρε» από συγγενείς και φίλους (Φωτογραφίες)
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Τον Λορέντζο Καριέρε αποχαιρετούν συγγενείς και φίλοι το πρωί του Σαββάτου 18/7 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Συγκεκριμένα, ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά πέθανε σε ηλικία 51 ετών στις 15 Ιουλίου, καθώς αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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Τόσο συγγενείς όσο και φίλοι του τον αποχαιρέτησαν κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα.

Φωτογραφία
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Φωτογραφία
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Λορέντζο Καριέρε που είχε γίνει γνωστός για τις αντιδράσεις του στο ριάλιτι «Bar» και ειδικότερα στο πέναλτι του Άγγελου Μπασινά στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League, συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» που έγινε ευρέως γνωστό στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο.

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