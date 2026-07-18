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Κουβέιτ: Κατηγορεί το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Κουβέιτ: Κατηγορεί το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές
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Το Κουβέιτ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές (μη στρατιωτικές) εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές, έπειτα από επιθέσεις σε πετρελαϊκή εγκατάσταση καθώς και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης.

«Η επαναλαμβανόμενη στοχοθέτηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων αποκαλύπτει μια συστηματικά εχθρική προσέγγιση που έχει στόχο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια αμάχων», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας έντονα τις επιθέσεις αυτές.

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Το Κουβέιτ τέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επαναλαμβανόμενων απειλών με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρο υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καμπ Αριφτζάν και κατέστρεψε εγκατάσταση ραντάρ στην Αεροπορική Βάση Άλι Σάλεμ. Η Kuwait Petroleum Corporation δήλωσε αργότερα ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της επλήγη σε «επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», προκαλώντας σημαντικές ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones νωρίς σήμερα το πρωί, προσθέτοντας πως πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων.

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