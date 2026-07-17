Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της – “Η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο, απλώς κοιμάται δίπλα σου”

Μια πολύ τρυφερή στιγμή με την κόρη της και τις διακοπές τους στην Πάρο μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που βρίσκεται στο νησί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή τους κόρη, Ξένια, έκανε έναν μικρό απολογισμό για τις μεγάλες αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της ο τελευταίος χρόνος. Μάλιστα, δήλωσε πως δεν έχει νιώσει ποτέ ξανά τόσο ευτυχισμένη και πλήρης.

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«10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δε θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στο story που ανέβασε.

Δείτε την ανάρτηση:

Αξίζει να σημειωθεί πως το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο που περνούν με την κόρη τους Ξένια, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας, αγάπης και οικογενειακής ευτυχίας στο αγαπημένο τους νησί, την Πάρο.