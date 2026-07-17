«Οδύσσεια»: Το επικό τηλεφώνημα του Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον όταν είδε την ταινία – ‘Περίμενα 45 χρόνια”

Ο Ματ Ντέιμον έλαβε διθυραμβικά σχόλια για την παρουσία του ως Οδυσσέας στο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια” που έκανε χθες πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ συνδέονται με πολλά χρόνια φιλίας έχοντας πρακτικά ξεκινήσει μαζί την καριέρα τους ως ηθοποιοί πριν από 45 χρόνια. Οι δυο τους έχουν μεγαλώσει μαζί και παρέα έχουν καταφέρει να γίνουν από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Χόλιγουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο MTV UK, ο Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα στην περίφημη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε αρχικά πως οι δύο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως ο Μπεν Άφλεκ είναι πολύ σημαντικός για εκείνον: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του Άφλεκ μόλις είδε την ταινία που ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός που υποδείεται «Οδυσσέας» απάντησε πως:

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή».